Театр возвращается во дворы: проект «Сказки из сундука» объединил жителей нижегородской Сортировки

Постановки превращают дворы в настоящие центры досуга. После каждого спектакля жителей ждут танцевальные флешмобы, веселые старты и интерактивные игры. Для старожилов района эти события стали долгожданным глотком свежего воздуха. Сергей Минеев, живущий здесь 18 лет, признается, что именно сейчас во дворе появилось то, чего давно не хватало — живого общения. Благодаря праздникам соседи знакомятся друг с другом, а разновозрастные компании объединяются вокруг общего дела.