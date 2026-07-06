Театр возвращается во дворы: проект «Сказки из сундука» объединил жителей нижегородской Сортировки

В Канавинском районе Нижнего Новгорода, в микрорайоне Сортировочный, открылся новый сезон уличных театральных представлений. Проект «Сказки из сундука», реализуемый соседским центром «#вМесте» и детской библиотекой имени К. Симонова с 2024 года, вернул традицию дворовых праздников для детей и взрослых. По данным департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города, за три года инициатива стала точкой притяжения для местных семей.
Главными действующими лицами спектаклей выступают воспитанники театрального клуба «Калейдоскоп». Как рассказала руководитель центра Нонна Селиванова, постановки рождаются прямо на месте: дети не только играют роли, но и сами создают костюмы, наносят грим и режиссируют сцены. В этом сезоне зрители увидят уже полюбившиеся сказки — «Снежную королеву», «Буратино» и «Сказку о потерянном времени», а также новые короткие произведения. Репертуар выбирается общим голосованием участников.
Руководитель студии Екатерина Пулькина отмечает колоссальные изменения в ребятах: многие приходят зажатыми, но быстро раскрываются, учатся свободно общаться и работать в команде.
Постановки превращают дворы в настоящие центры досуга. После каждого спектакля жителей ждут танцевальные флешмобы, веселые старты и интерактивные игры. Для старожилов района эти события стали долгожданным глотком свежего воздуха. Сергей Минеев, живущий здесь 18 лет, признается, что именно сейчас во дворе появилось то, чего давно не хватало — живого общения. Благодаря праздникам соседи знакомятся друг с другом, а разновозрастные компании объединяются вокруг общего дела.
Атмосфера добрососедства привлекает и представителей старшего поколения. Пенсионерка Светлана Кирюхина поделилась, что теперь жизнь на Сортировке кипит: пока дети ставят спектакли, взрослые поют в хоре, играют в теннис или занимаются творчеством.
Узнать расписание будущих мероприятий соседского центра можно на сайте anotosnn.ru.
Ранее сообщалось, что показ хореографического спектакля «Город на семи холмах» состоится в Павлове 11 июля.
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