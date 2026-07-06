Невролог разъяснила, чем поздний ужин вреднее гаджетов

По словам врача, поздний ужин влияет на качество сна сильнее, чем гаджеты, поскольку нагружает систему пищеварения, печень, поджелудочную железу и сердце. Кроме того, полный желудок перед сном может вызвать кислотный рефлюкс и изжогу, а сладкая пища провоцирует скачки глюкозы, из-за которых сон становится тревожным и поверхностным, отметила Мамадалиева. Чтобы избежать этих проблем, врач советует не переносить основной прием пищи на поздний вечер, а ужинать легкой едой и заранее, оставляя время на переваривание.