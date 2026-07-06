В мае цены на воронежских заправках повысились в среднем на 1,2%

Кстати, ранее сайт «КП-Воронеж» сообщал, что с 11 по 18 июня литр топлива вырос в цене почти на 4% и стал лидером по стоимости. Его цена составляла 75,2 рубля вместо прежних 72,34. В среднем, по данным Воронежстата, за семь дней в середине июня стоимость топлива в регионе увеличилась на 0,96 — 3,95%.