Мария Бонцлер пожаловалась на плохие условия содержания в СИЗО

«Я по пять раз в день мочила простыни, заворачивалась в мокрую простынь, и все равно она мгновенно высыхала. Это и заново, и заново, и заново. […] 29 числа я чуть не умерла. У меня останавливалось сердце несколько раз. А в камере более 40 градусов. Пятый этаж, раскаленная крыша. Это было ужасно», — сообщила Бонцлер.