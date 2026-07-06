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Мария Бонцлер пожаловалась на плохие условия содержания в СИЗО

В региональной Общественной наблюдательной комиссии уверяют, что условия содержания адвоката стандартные.

Ряд медиа-ресурсов, признанных в России иностранными агентами, сообщили 1 июля, что обвиняемая в госизмене адвокат Мария Бонцлер «чуть не умерла в СИЗО» 20 и 29 июня. В первом случае медиа цитировали адвоката Бонцлер Романа Морозова, который уверял, что его подзащитной «неправильно назначили лекарства» от гипертонии. Во втором сама Бонцлер по ВКС рассказала, что в жаркие выходные 27 и 28 июня температура в ее камере была «более 40 градусов», из-за чего подсудимая «лежала и тихо умирала в камере».

«Я по пять раз в день мочила простыни, заворачивалась в мокрую простынь, и все равно она мгновенно высыхала. Это и заново, и заново, и заново. […] 29 числа я чуть не умерла. У меня останавливалось сердце несколько раз. А в камере более 40 градусов. Пятый этаж, раскаленная крыша. Это было ужасно», — сообщила Бонцлер.

Мария Бонцлер уверяет, что ее водили в медсанчасть и позволили принять получасовой холодный душ.

«Новый Калининград» пообщался по этому вопросу с председателем Общественной наблюдательной комиссии Калининградской области Марией Шпунтенковой. Она сообщила, что уже связалась с управлением ФСИН.

«Они созвонились с изолятором и с врачом. Да, Мария Владимировна была в медкабинете, ей оказали помощь и дали внеплановый душ, — подтвердила Шпунтенкова. — Мария Владимировна и ее адвокаты считают, что по состоянию здоровья она находиться в изоляторе не может. У специалистов с дипломами врачей и суда — иное мнение».

По поводу жары, на которую ссылалась Бонцлер, Шпунтенкова отметила, что все калининградцы точно так же ее плохо переносили.

«Холодная вода была в доступе. Есть и доступ к кипяченой воде, так как в камере имеется кипятильник. Камера у нее, надо отметить, не самая худшая. Вполне себе обычная, совершенно стандартная камера. Блок камер на 5 этаже — это специально предназначенные для содержания женщин, несовершеннолетних и беременных камеры».

На этой неделе пердставители ОНК посетят СИЗО-1, где находится Бонцлер, еще раз.

«Я еще раз послушаю все лично от Марии Владимировны. Посещение уже запланировано на четверг», — добавила Шпунтенкова.

Напомним, что в середине мая этого года стало известно, что обвиняемую в госизмене Марию Бонцлер собираются судить в закрытом режиме. Обвинение ей было предъявлено в начале марта этого года. Ранее адвокату предъявлялось обвинение по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). 29 мая 2025 года ее взяли под стражу в зале суда.

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