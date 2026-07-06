Более 98 миллионов рублей зарплаты вернули работникам в Нижегородской области

Инспекция продолжает контролировать предприятия, у которых есть задолженность по заработной плате, и применяет к ним меры инспекторского реагирования. По итогам июня общая сумма выплаченных средств превысила 98 миллионов рублей — в нее вошли как долги по зарплате, так и выплаты, перечисленные с нарушением установленных сроков.