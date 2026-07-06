Театр «У Моста» подвёл итоги 38-го сезона

Нина Мусагитова (Ижевск): «Для меня, несомненно, самым ярким событием весны стали гастроли театра “У Моста”. Три года назад театр привозил “На дне” и “Мачеху Саманишвили”. Я сразу влюбилась в этот невероятный театр. Мы ждали гастролей целых три года! И в этот раз многие зрители посмотрели все три гастрольных спектакля. Особенно потряс “Вий”. Было ужасно страшно ночью в заброшенной церкви. Во время спектакля все забыли, что находятся в зале. Такого эффекта я не видела нигде».