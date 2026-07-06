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Нижегородские власти готовят субсидии производителю миниклубней картофеля

Минсельхоз Нижегородской области опубликовал проект порядка предоставления субсидий из областного бюджета на создание и модернизацию производства миниклубней картофеля. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Источник: Коммерсантъ

Минсельхоз Нижегородской области опубликовал проект порядка предоставления субсидий из областного бюджета на создание и модернизацию производства миниклубней картофеля. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Из проекта следует, что субсидия направлена на поддержку отдельных направлений АПК в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».

В списке получателей господдержки числится ООО «Аксентис». Компании компенсируют затраты на производство и модернизацию, понесенные в предыдущие годы.

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «Аксентис» в Городце является одним из пяти крупнейших производителей семенного картофеля. В 2024 году 75% компании приобрел «Агроинвестпроект» Сергея Хаванова — владельца сельскохозяйственного холдинга АТМ.