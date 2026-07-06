Нижегородские власти готовят субсидии производителю миниклубней картофеля

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «Аксентис» в Городце является одним из пяти крупнейших производителей семенного картофеля. В 2024 году 75% компании приобрел «Агроинвестпроект» Сергея Хаванова — владельца сельскохозяйственного холдинга АТМ.