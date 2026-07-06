Иван Купала: что это за праздник?

Каждый год в ночь с 6 на 7 июля в России, Беларуси и других странах Восточной Европы отмечается один из самых загадочных и древнейших славянских праздников — Иван Купала. Причем важна именно ночь, ведь в это время проводят обряды и гуляния. История возникновения праздника Ивана Купалы История этого дня уходит в глубокую древность, задолго до крещения Руси. В основе праздника лежит почитание солнца. Изначально его отмечали в день летнего солнцестояния 20−21 июня, когда наступает самый длинный день и самая короткая ночь в году. Этот день символизировал плодородие, дающее жизнь земледельцу. С принятием христианства дата празднования сместилась. Народное торжество совпало с церковным праздником — Рождеством Иоанна Предтечи, который православная церковь отмечает 7 июля (24 июня по старому стилю). Чтобы искоренить древние культы, церковь стремилась заменить старые обычаи христианскими, в результате чего произошло смешение двух культур. Часть традиций сохранилась, но суть праздника изменилась. Кто такой Иван Купала и почему в честь него назван праздник? Существует несколько версий происхождения названия: 1. Древнее название Купалы — Ярило; 2. Традиция пришла на Русь из Византии вместе с христианством; 3. В христианской традиции это пророк Иоанн Креститель, который крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Вопреки распространенному мифу, Купала — это не имя древнего славянского божества. Слово «Купала» связывают с глаголом «купать» или обрядами омовения. Имя же «Иван» появилось в названии после крещения Руси. Оно восходит к образу Иоанна Крестителя (в переводе с греческого — «купатель»), который крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Таким образом, народ соединил имя святого с обрядами очищения водой, благодаря чему праздник и стал называться Иваном Купалой. Празднование «Иван Купала»: традиции и обычаи Раньше ночь на Ивана Купалу считалась одной из самых опасных в году. Люди не спали, а выходили из своих домов и собирались вместе у костров, чтобы шумом и весельем защититься от злых сил. Главные обряды праздника строились вокруг разных стихий природы: 1. Огонь. Люди разводили высокие костры, иногда втыкали шест с подожженным колесом, которое символизировало солнце. Прыжки через огонь означали очищение от болезней. Если парень и девушка прыгали через огонь, держась за руки, то, по поверью, скоро они сыграют свадьбу. 2. Вода. В купальскую ночь вода считалась целебной и магической, способной исцелить. Считалось, что после дня Купалы водоемы становились безопасными. Особое значение придавалось утренней росе: девушки умывались, чтобы сохранить свою красоту и молодость. 3. Травы. Праздник часто называли Иван-травник. Люди верили, что растения набирают огромную силу в эту ночь. Знахари собирали целебные травы до восхода солнца, чтобы весь следующий год использовать их для лечения. Из цветов также плели венки. Их носили на голове во время игр, а затем использовали для гаданий, опуская их на воду. Помимо этого, весь праздник сопровождался песнями, хороводами и плясками. Молодежь устраивала шумные игры. Такое совместное веселье символизировало единство общины и должно было принести благополучие. Почему в день Ивана Купалы обливают друг друга водой? В старину люди верили, что в ночь на 7 июля купальская вода считалась целебной. Такая вода помогала очиститься от зла и укрепить здоровье. Если рядом не было водоемов, народ парился в бане, а веники с этого дня берегли до следующего празднования. Обливание водой — один из самых популярных обычаев. В древности обливались даже грязной водой. Считалось, что чем чаще приходилось человеку мыться, тем чище становилась его душа. Обычай сохранился до наших дней, но уже используют чистую воду. Для детей это является забавным летним развлечением. Легенда о папоротнике Поверье о папоротнике является довольно известным даже в наши дни. Согласно легенде, которая описана Н. В. Гоголем в «Вечерах накануне Ивана Купала», папоротник расцветает лишь раз в году — в ночь на 7 июля. Автор описывает цветение загадочного растения следующим образом: Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно! Движется и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. Тот, кто сумеет овладеть таким цветком, обретает силу: получает власть повелевать всем, видит скрытые клады и даже может видеть будущее. Помимо этого, в народе верили, что если цветок попадёт на обувь, он принесет удачу, но при потере счастье мгновенно исчезнет. Отмечают ли этот праздник сегодня? Несмотря на то что Иван Купала не является государственным праздником, для большинства людей это красивое народное развлечение на природе, которое помогает соприкоснуться с историей через эту традицию. Напомним, жителей Красноярского края предупреждают о последствиях хулиганства в «ночь Творилы». Автор материала: Ирина Князева.