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Воронежцы смогут уехать на юг России на трёх дополнительных поездах

Один из составов уже начал курсировать.

Источник: АиФ Воронеж

Дополнительные поезда, связывающие Воронеж с южными городами России, запустят в июле. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Состав № 153/154 Москва — Ростов-на-Дону уже курсирует ежедневно с 3 июля. В столице Черноземья он делает остановку на станции «Придача» (Воронеж-Южный).

Поезд № 433/434 отправится из Москвы в Новороссийск уже 10 июля. Он будет курсировать ежедневно, делая остановку на станции «Воронеж-1».

Ещё один состав Санкт-Петербург — Анапа выйдет на маршрут 16 июля. Он будет отправляться от конечных станций через день. В Воронеже пассажиры смогут сесть на поезд на станции «Придача».

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