Средняя цена нового автомобиля на Дону в первом полугодии составила 3 млн рублей

Сильнее всего за год подешевел Belgee X70 — его средняя цена уменьшилась на 9,8% и составила 2,8 млн руб. Снижение также зафиксировано у OMODA C5 (-7,4%, до 2,6 млн руб.), Chery Tiggo 9 (-7%, до 4,6 млн руб.), OMODA C7 (-6,9%, до 3,2 млн руб.) и JAECOO J7 (-5,8%, до 3,2 млн руб.). В топ моделей по снижению средней стоимости также вошли Jetour Dashing (-5,2%, до 2,9 млн руб.), JAECOO J8 (-3,9%, до 4,8 млн руб.), Geely Atlas (-2,1%, до 3,8 млн руб.), HAVAL Jolion (-1,8%, до 2,6 млн руб.) и HAVAL H3 (-1,5%, до 3 млн руб.).