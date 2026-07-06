Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону охранник спас 35 коз и овец из горящей фермы

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

ЧП произошло в поселке Кленовый Зерноградского района. Загорелась кровля здания фермы, внутри которой находились животные. Сторож вовремя заметил дым и успел вывести 35 коз и овец на безопасное расстояние. К моменту прибытия пожарных пламя уже охватило 480 квадратных метров. Одиннадцать огнеборцев на четырёх спецмашинах быстро справились с огнём.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше