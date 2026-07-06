На Дону охранник спас 35 коз и овец из горящей фермы

ЧП произошло в поселке Кленовый Зерноградского района. Загорелась кровля здания фермы, внутри которой находились животные. Сторож вовремя заметил дым и успел вывести 35 коз и овец на безопасное расстояние. К моменту прибытия пожарных пламя уже охватило 480 квадратных метров. Одиннадцать огнеборцев на четырёх спецмашинах быстро справились с огнём.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше