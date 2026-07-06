Воронежские врачи вылечили младенца с редкой патологией глаза

Сразу после обнаружения проблемы специалисты направили младенца в областную офтальмологическую больницу (ВОКОБ). Там детский хирург Ольга Авдеева провела операцию по восстановлению проходимости слезных путей. Удалось избежать воспалений, и сейчас, как сообщили в минздраве, ребенок уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо.