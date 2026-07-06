Минздрав разрешил выдавать медсправки родственникам — что изменилось

Минюст зарегистрировал обновлённый приказ Минздрава РФ, который упрощает процедуру выдачи медсправок и медицинских заключений и снижает бюрократическую нагрузку. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар‑Пресс» Алексей Никонов в своём канале «Бокал прессека» в мессенджере MAX.
Согласно изменениям, медицинские документы теперь могут быть выданы не только самому пациенту или его законному представителю, но и супругу (супруге) и близким родственникам: детям, родителям, родным и неполнородным братьям и сестрам, внукам, дедушкам и бабушкам. Также выдача возможна иным лицам, если пациент заранее указал их в письменном согласии на разглашение врачебной тайны или в индивидуальном договоре согласия (ИДС).
В случае смерти пациента заключение о причине смерти передаётся супругу и близким родственникам; при их отсутствии — иным родственникам или законному представителю. По требованию правоохранительных органов и органов контроля качества медицинской деятельности заключение может быть выдано и им.
Ранее сообщалось, что нижегородцев будут штрафовать за поддельные медсправки.