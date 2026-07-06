Минздрав разрешил выдавать медсправки родственникам — что изменилось

Согласно изменениям, медицинские документы теперь могут быть выданы не только самому пациенту или его законному представителю, но и супругу (супруге) и близким родственникам: детям, родителям, родным и неполнородным братьям и сестрам, внукам, дедушкам и бабушкам. Также выдача возможна иным лицам, если пациент заранее указал их в письменном согласии на разглашение врачебной тайны или в индивидуальном договоре согласия (ИДС).