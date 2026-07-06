«Водоканал»: 13 июля в части Московского района будет ограничено водоснабжение

В связи с проведением работ 13 июля с 10:00 до 24:00 возможно временное ограничение водоснабжения в границах следующих улиц: ул. Тихорецкая, ул. Суворова, ул. Камская, ул. Судостроительная, Аллея Смелых, ул. Муромская, ул. О. Кошевого, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина, ул. Печатная, ул. Понартская, ул. Флагманская, а также на прилегающих территориях. На ул. Дзержинского прогнозируется понижение давления в системе водоснабжения.