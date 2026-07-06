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«Водоканал»: 13 июля в части Московского района будет ограничено водоснабжение

Причина — «уникальная комплексная модернизация системы задвижек на сетях водоснабжения».

В понедельник, 13 июля, областной «Водоканал» проведет уникальную комплексную модернизацию системы задвижек на сетях водоснабжения Московского района Калининграда меньше чем за сутки. Подобная масштабная замена запорной арматуры на данном участке не производилась на протяжении последних 50 лет, подчеркивает пресс-служба «Водоканала».

В связи с проведением работ 13 июля с 10:00 до 24:00 возможно временное ограничение водоснабжения в границах следующих улиц: ул. Тихорецкая, ул. Суворова, ул. Камская, ул. Судостроительная, Аллея Смелых, ул. Муромская, ул. О. Кошевого, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина, ул. Печатная, ул. Понартская, ул. Флагманская, а также на прилегающих территориях. На ул. Дзержинского прогнозируется понижение давления в системе водоснабжения.

«Водоканал» приносит потребителям извинения за вынужденные временные неудобства и рекомендует заблаговременно создать необходимый запас воды. «Внедрение современного оборудования позволит существенно минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, неплановых отключений жилых объектов от водоснабжения в будущем», — подчеркивают на предприятии.

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