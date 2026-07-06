Власти Волгограда впервые прокомментировали порядок включения сирен

Ровно неделю назад волгоградцы впервые услышали протяжный гул сирен, звучавший не в учебных целях. Из-за угрозы ракетной атаки жителей попросили как можно скорее спуститься в укрытие или расположиться в комнате без окон — лучшим вариантом специалисты назвали ванную. Полную инструкцию корреспонденты ИА «Высота 102» собрали в отдельном материале.