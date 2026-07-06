Врачи назвали белорусам шесть продуктов — главных врагов для сердца

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии назвали белорусам шесть продуктов — главных врагов для сердца.
Абсолютным лидером являются трансжиры. Их получают при превращении жидкого растительного масла в твердое.
«Наш организм просто не понимает, что с этой химической мутацией делать, поэтому у вас растет уровень “плохого” холестерина и стремительно падает уровень “хорошего”, — пояснили эпидемиологи.
Больше всего трансжиров в магазинной выпечке (торты, печенье), фастфуде, чипсах и маргарине.
На втором месте оказался избыток насыщенных жиров, которые могут привести к образованию бляшек. Белорусам советуют придерживаться баланса. Насыщенных жиров много в колбасах, свинине, пальмовом и кокосовом масле, жирных молочных продуктах.
Тройку лидеров замыкает соль. Она, обращают внимание эпидемиологи, может задерживать воду, которая увеличивает объем крови, и сердцу приходится качать поток с удвоенной силой. Итог — изношенные сосуды и гипертония. Белорусам советуют не досаливать блюда, а использовать специи, сушеные травы, лимонный сок.
Вместе с тем вредным является и сахар.
«Избыток глюкозы разрушает внутренние стенки сосудов, делая их хрупкими и воспаленными», — говорится в сообщении. Большое количество сахара содержится в пакетированных соках, газировке, фитнес-батончиках, готовых соусов.
Еще один враг — алкоголь, который провоцирует скачки давления, нарушает ритм сердца, склеивает эритроциты.
Врагами для сердца также являются колбасы, пельмени, сосиски, готовые обеды из микроволновки.
«В них одновременно замешаны соль, сахар, трансжиры и консерванты, но практически полностью отсутствуют витамины», — подчеркивают эпидемиологи.
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