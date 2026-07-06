Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг АЭС «Бушер» в Иране

«Мы очень внимательно следим за ирано-американскими переговорами, понимаем всю драматургию и детали… И, конечно, поддерживаем и с МАГАТЭ связь на эту тему, в том числе в пятницу не сможем не коснуться иранской, бушерской проблемы», — сказал Лихачев журналистам.