Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг АЭС «Бушер» в Иране

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ситуация вокруг иранской АЭС «Бушер» будет обсуждаться на предстоящих переговорах РФ-МАГАТЭ в Калининграде, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Мы очень внимательно следим за ирано-американскими переговорами, понимаем всю драматургию и детали… И, конечно, поддерживаем и с МАГАТЭ связь на эту тему, в том числе в пятницу не сможем не коснуться иранской, бушерской проблемы», — сказал Лихачев журналистам.
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ пройдут 10 июля в Калининграде.
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