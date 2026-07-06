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Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг АЭС «Бушер» в Иране

Лихачев: АЭС «Бушер» будет обсуждаться на переговорах с МАГАТЭ в Калининграде.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ситуация вокруг иранской АЭС «Бушер» будет обсуждаться на предстоящих переговорах РФ-МАГАТЭ в Калининграде, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы очень внимательно следим за ирано-американскими переговорами, понимаем всю драматургию и детали… И, конечно, поддерживаем и с МАГАТЭ связь на эту тему, в том числе в пятницу не сможем не коснуться иранской, бушерской проблемы», — сказал Лихачев журналистам.

Переговоры делегаций России и МАГАТЭ пройдут 10 июля в Калининграде.

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