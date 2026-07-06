Лифты на Ворошиловском мосту в Ростове починят за 4 млн рублей

Теперь, по условиям контракта, до 25 августа 2026 года исполнитель должен осмотреть все четыре лифтовые шахты, найти требующие замены стеклопакеты, убрать их и поставить новые. При этом стеклопакеты, взятые на замену, не должны отличаться от тех, которые были смонтированы в 2017 году.