Младенец стал жертвой автомобильной аварии в Волгограде — двое погибли

Страшная авария случилась накануне поздним вечером в Волгограде. В ДТП погибли два человека, ещё четыре оказались в больнице, в их числе — годовалый ребёнок.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло в Дзержинском районе областного центра 5 июля около 23:45. 29-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Polo напротив ЛЭП № 10 на Третьей продольной магистрали», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Машина налетела на бордюр и опрокинулась. В результате аварии два пассажира иномарки скончались мгновенно. В медучреждении остаются трое взрослых и младенец — за их жизнь сражаются врачи.
Ранее стало известно, что помощник капитана теплохода, устроивший аварию на реке Дон, предстанет перед судом.