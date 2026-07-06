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Младенец стал жертвой автомобильной аварии в Волгограде — двое погибли

Машина налетела на бордюр и опрокинулась. В результате аварии два пассажира иномарки скончались мгновенно.

Страшная авария случилась накануне поздним вечером в Волгограде. В ДТП погибли два человека, ещё четыре оказались в больнице, в их числе — годовалый ребёнок.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в Дзержинском районе областного центра 5 июля около 23:45. 29-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Polo напротив ЛЭП № 10 на Третьей продольной магистрали», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Машина налетела на бордюр и опрокинулась. В результате аварии два пассажира иномарки скончались мгновенно. В медучреждении остаются трое взрослых и младенец — за их жизнь сражаются врачи.

Ранее стало известно, что помощник капитана теплохода, устроивший аварию на реке Дон, предстанет перед судом.