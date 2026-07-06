В Орловской области нашли останки 73 красноармейцев

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Поисковые отряды во время проведения акции «Вахта Памяти-2026» нашли в Орловской области останки 73 красноармейцев, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вахта Памяти» — проект общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», проходит ежегодно. Главная цель — поиск и захоронение останков советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести, а также восстановление их имен.
«По итогам проведения I этапа “Вахты Памяти-2026” найдены останки 73 красноармейцев. Удалось установить имена четырех бойцов, обнаружены два именных медальона, которые отправлены на экспертизу», — говорится в сообщении.
Первый этап акции «Вахта Памяти-2026» проходил на территории Орловской области с 20 марта по 31 мая. В нем участвовали представители 10 регионов России. Поисковые работы проводятся на территориях 12 муниципалитетов региона с участием 19 поисковых общественных организаций. Всего в акции задействовано более 720 человек.
Как уточнила пресс-служба, в Орловской области действуют 12 официально зарегистрированных поисковых отрядов, в которых состоят 470 человек. Второй и третий этапы «Вахты Памяти-2026» пройдут в регионе с июня по ноябрь.