В Орловской области нашли останки 73 красноармейцев

Первый этап акции «Вахта Памяти-2026» проходил на территории Орловской области с 20 марта по 31 мая. В нем участвовали представители 10 регионов России. Поисковые работы проводятся на территориях 12 муниципалитетов региона с участием 19 поисковых общественных организаций. Всего в акции задействовано более 720 человек.