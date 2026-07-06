От витрины к жизни: опыт Арзамаса меняет стратегию развития малых городов России

Сенатор РФ Дмитрий Краснов отметил уникальность пути Арзамаса, который стал «входными воротами» всего макрорегиона благодаря гармоничному сохранению исторического наследия при поддержке светской и религиозной власти. Федеральную поддержку мероприятию обеспечил институт развития ДОМ.РФ. Директор по развитию городской среды организации Антон Финогенов назвал выбор площадки символичным: старинный город переживает новый этап модернизации инфраструктуры и производств, доказывая, что малые города могут успешно конкурировать с мегаполисами за счет кооперации и уникальных ресурсов.