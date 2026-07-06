От витрины к жизни: опыт Арзамаса меняет стратегию развития малых городов России

В Арзамасе в минувшие выходные прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Глазычевские чтения», собравшая более 200 участников и свыше 60 федеральных и региональных экспертов. Об этом сообщили в администрации Арзамаса. Центральной темой форума стала стратегия развития полицентричных агломераций как альтернативы крупным мегаполисам, а главным кейсом для обсуждения — опыт Нижегородской области.
Эксперты анализировали формирование единого паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» и недавнее включение арзамасских земель в большое «Золотое кольцо». Глава города Александр Щелоков подчеркнул, что развитие кластера направлено не на создание «туристической витрины», а на качественную повседневную жизнь людей: благоустройство пространств, модернизацию инженерных сетей, строительство новых дорог и объектов культуры.
Сенатор РФ Дмитрий Краснов отметил уникальность пути Арзамаса, который стал «входными воротами» всего макрорегиона благодаря гармоничному сохранению исторического наследия при поддержке светской и религиозной власти. Федеральную поддержку мероприятию обеспечил институт развития ДОМ.РФ. Директор по развитию городской среды организации Антон Финогенов назвал выбор площадки символичным: старинный город переживает новый этап модернизации инфраструктуры и производств, доказывая, что малые города могут успешно конкурировать с мегаполисами за счет кооперации и уникальных ресурсов.
Программа конференции включала шесть экспертных сессий, пленарное заседание и открытую лекцию об историко-культурном наследии региона. Особое внимание было уделено молодежи: студенты представили уникальный атлас «Города, у которых получилось», собравший 100 лучших урбанистических практик России. По итогам чтений будет издан сборник статей для тиражирования успешного опыта малых городов в других субъектах страны.
Ранее сообщалось, что соцконтракт помог экскурсоводу из Арзамаса открыть бизнес.