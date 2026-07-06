В Воронеже из-за коммунальной аварии роют 7-метровый котлован в Коминтерновском районе

В Коминтерновском районе Воронежа продолжаются работы по устранению коммунальной аварии. На месте утечки специалисты роют котлован глубиной 7 метров — для доступа к трубопроводу. Задействовано десять единиц техники, включая два экскаватора, и 12 рабочих в составе нескольких бригад. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» днем 6 июля.