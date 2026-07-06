Американский самолет-разведчик вновь вел разведку вдоль границы России

Согласно изученным данным, самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, пролетел над странами НАТО до севера-запада Эстонии, после чего совершал круговые полеты над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы. По состоянию на 15.45 самолет был над Литвой и возвращался на авиабазу вылета.