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Американский самолет-разведчик вновь вел разведку вдоль границы России

РИА Новости: Bombardier Artemis II вновь вел разведку у границ России.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II вновь вел разведку вдоль границы РФ со стороны стран Прибалтики, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Согласно изученным данным, самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, пролетел над странами НАТО до севера-запада Эстонии, после чего совершал круговые полеты над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы. По состоянию на 15.45 самолет был над Литвой и возвращался на авиабазу вылета.

Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты также вокруг Калининградской области и над Черным морем.

Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.

Четвертого июля РИА Новости выяснило, что Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма. В июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II курсировал над акваторией Черного моря по меньшей мере три раза.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

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