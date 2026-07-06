В Нижегородской области вручили дипломы будущим железнодорожникам

6 июля 2026 года в Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Нижегородского института путей сообщения — филиала Приволжского государственного университета путей сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Ключевым участником мероприятия стал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский: он поздравил молодых специалистов, вручил им дипломы и памятные подарки, а также пожелал успехов в профессиональной деятельности.
Вместе с Дорофеевским в церемонии участвовали руководитель Приволжского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта Дамир Фатыхов, председатель ДОРПРОФЖЕЛ Евгений Захаров, прокурор Приволжской транспортной прокуратуры Константин Аксенов и глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов.
В своей поздравительной речи Сергей Дорофеевский произнёс: «За вами будущее железных дорог. Вы те, кто будет проектировать новые магистрали, строить их, управлять ими. Помните, что в такой динамично развивающейся сфере, как железнодорожный транспорт, непрерывное получение новых знаний, повышение уровня компетенций является ключом к успешной карьере».
В этом году высшее образование получили 36 выпускников, 10 из них — с отличием. Среди тех, кто обучался по целевому договору, дипломы вручили 15 студентам; 6 из них завершили обучение с красным дипломом.
Как сообщили в пресс-службе железной дороги, организация последовательно работает над укреплением кадрового потенциала: регулярно организует встречи руководства с учащимися профильных вузов, проводит совместные стратегические сессии с представителями профессионального сообщества и реализует другие инициативы, направленные на подготовку и повышение квалификации будущих работников отрасли.