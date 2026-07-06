В Нижегородской области вручили дипломы будущим железнодорожникам

В своей поздравительной речи Сергей Дорофеевский произнёс: «За вами будущее железных дорог. Вы те, кто будет проектировать новые магистрали, строить их, управлять ими. Помните, что в такой динамично развивающейся сфере, как железнодорожный транспорт, непрерывное получение новых знаний, повышение уровня компетенций является ключом к успешной карьере».