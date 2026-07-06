Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-зампред Воронежского облсуда хочет прекратить отставку ради новой работы

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит 13 июля заявление бывшего зампреда Воронежского областного суда Евгения Кучинского о прекращении его отставки, следует из повестки заседания. Это необходимо для его предстоящего трудоустройства на работу, деятельность по которой несовместима со статусом судьи в отставке. По закону такой статус запрещает заниматься бизнесом или вести адвокатскую практику.

Источник: Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит 13 июля заявление бывшего зампреда Воронежского областного суда Евгения Кучинского о прекращении его отставки, следует из повестки заседания. Это необходимо для его предстоящего трудоустройства на работу, деятельность по которой несовместима со статусом судьи в отставке. По закону такой статус запрещает заниматься бизнесом или вести адвокатскую практику.

Господин Кучинский был отправлен в отставку в начале апреля. В конце марта стало известно, что суд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ арестовал недвижимость господина Кучинского и запретил ему покидать страну. Поводом стала проверка, инициированная председателем Верховного суда Игорем Красновым. Как выяснила Генпрокуратура, имея не предусмотренные законом доходы, господин Кучинский якобы использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве и области, которые скрывал, оформляя на родственников.

Евгений Кучинский являлся зампредом Воронежского облсуда с 2022 года. В 1996—2002 годах он был следователем Солнечногорской прокуратуры Московской области, затем около года отработал адвокатом, а потом девять лет — судьей Химкинского горсуда. Также господин Кучинский семь лет служил в Московском областном суде, а три года — во Втором кассационном суде общей юрисдикции. После его отставки ВККС объявила поиск кандидата на должность зампреда.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше