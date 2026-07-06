Экс-зампред Воронежского облсуда хочет прекратить отставку ради новой работы

Евгений Кучинский являлся зампредом Воронежского облсуда с 2022 года. В 1996—2002 годах он был следователем Солнечногорской прокуратуры Московской области, затем около года отработал адвокатом, а потом девять лет — судьей Химкинского горсуда. Также господин Кучинский семь лет служил в Московском областном суде, а три года — во Втором кассационном суде общей юрисдикции. После его отставки ВККС объявила поиск кандидата на должность зампреда.