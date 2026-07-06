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Нижегородские закаты покажут на медиафасадах городов России

Нижегородские закаты покажут на медиафасадах Москвы, Казани, Набережных Челнов, Самары, Уфы и Ижевска.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские закаты покажут на медиафасадах Москвы, Казани, Набережных Челнов, Самары, Уфы и Ижевска. Об этом рассказал заместитель губернатора Олег Беркович.

Жители российских городов смогут увидеть визитную карточку Нижнего Новгорода в ближайшую неделю. Ролики о столице закатов будут показывать до 12 июля.

«Это простое приглашение: если закат на экране выглядит так красиво, представьте, каким он будет вживую. Особенно под музыку фестиваля “Столица Закатов”», — подчеркнул Олег Беркович.

Напомним, выставка «Северное солнце» открылась в Нижегородском художественном музее. Ее можно посетить до 30 августа.