В России стартовала Неделя профилактики аллергических заболеваний

Людям с поллинозом специалисты советуют заранее готовиться к сезону цветения. В период высокой концентрации пыльцы лучше сократить время пребывания на улице, особенно в сухую и ветреную погоду, держать окна закрытыми дома и в автомобиле. После прогулки рекомендуется принять душ, вымыть голову, сменить одежду, а также промыть нос и глаза физиологическим раствором или средствами на основе морской воды.