Волосы дыбом! Водитель чуть не умер от удара молнии, когда поехал стричься

«Когда я сказал домашним, что в меня ударила молния, сначала не поверили, но когда новость разошлась в сети, а я уже лежал в бинтах, сомнений не осталось. Все поддерживали. Случай, конечно, редкий. Спасибо, что живой!» — говорит Павел.