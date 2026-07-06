Волосы дыбом! Водитель чуть не умер от удара молнии, когда поехал стричься

Обычная поездка по городу едва не обернулась трагедией для 41-летнего автомобилиста. Мужчина ехал по привычному маршруту, когда небо затянуло тучами и раздался удар грома. Разряд молнии попал прямо в салон его автомобиля. Что произошло в тот момент и почему врачи называют этот случай уникальным? Подробности в материале rostov.aif.ru.
Поездка к парикмахеру.
Утро 1 июня водитель не забудет никогда. Павел Вальков отвёз супругу на работу, планировал заехать в парикмахерскую. Но мастер перенёс запись, и мужчина решил вернуться домой. Мужчина ехал по дороге, подъезжал к переулку, небо затянуло тучами. Вдруг раздался гром, перед глазами — ослепительная белая вспышка.
«Обычно говорят: в глазах потемнело. А у меня — наоборот! Ноги не чувствую, рука к рулю будто прикипела», — рассказывает пострадавший.
Инстинкт сработал верно. Рукой мужчина нащупал ручник, плавно затормозил. Машина остановилась. Постепенно вернулась чувствительность, он осмотрел себя. «Кожа на руке сходила лоскутами, часть осталась на руле. Одежда, кроссовки дымились. В салоне расплавились чехлы, коврики, обшивка, даже стенки багажника. Я залил водой всё, что смог», — делится Павел.
«Боли сначала не было — наверное, шок. Она накатила позже. Уже в приёмном покое почувствовал: всё плывёт, слабость, сознание вот-вот отключится», — рассказывает мужчина. Как только стало возможно, первым делом мужчина позвонил родным.
«Когда я сказал домашним, что в меня ударила молния, сначала не поверили, но когда новость разошлась в сети, а я уже лежал в бинтах, сомнений не осталось. Все поддерживали. Случай, конечно, редкий. Спасибо, что живой!» — говорит Павел.
День рождения 7 июня мужчина встретил в больнице. Сейчас он на ногах, раны затягиваются. «По работе уже скучаю, но нужно ещё чуть-чуть окрепнуть. А потом — будем думать, как восстанавливать машину», — говорит он.
Впервые за 20 лет.
«Случаи, когда ожоги вызваны ударом молнии прямо в автомобиль, встречаются крайне редко. За последние 15−20 лет в нашей практике такого не было», — комментирует нашей редакции врач-хирург ожогового центра Антон Склифасовский, проводивший операцию.
По его словам, у пациента зафиксировано 18% ожогов тела: основная площадь повреждений пришлась на кисти рук, незначительно пострадало лицо. Молния — явление коварное: кроме термических повреждений, возможны поражения нервной системы, сердца, внутренних органов.
Пострадавшему провели противошоковую терапию и одномоментную аутодермопластику — пересадку собственной кожи с донорских зон на обожжённые участки сразу после иссечения некрозов. «Восстановление идёт хорошо. Пациент уже выписан из больницы и дальнейшее его наблюдение проходит в условиях дневного стационара, регулярно выполняются перевязки», — поясняет специалист.
Современная методика, которой владеют комбустиологи (врачи, специализирующиеся на лечении ожогов. — Ред.), позволяет ускорить заживление, сократить сроки восстановления и добиться минимальных косметических дефектов.