Дом купца Баландина в Павлове продают за 1 рубль

Дом купца Баландина в Павлове выставили на торги. Это одна из самых старинных построек в округе — она появилась не позже 1788 года, рассказали в АНО «АСИРИС».
Объект культурного наследия регионального значения находится по адресу: Ленина, д. 29.
Владельцами дома на протяжении XIX века до организации там училища были павловские крестьяне и купцы Баландин, Белозеров и Емельянов.
В 1857 году в здании было открыто первое в городе мужское училище, затем здесь размещался музей образцов промышленных изделий, а в 1907 году в стенах дома пояаилось Павловское городское четырёхклассное мужское училище.
С 1917 года до середины 1960-х годов в здании находилась одна из городских школ, затем до 1984 года — городской отдел народного образования.
Площадь дома составляет 718,7 кв. метров, перед зданием также находится небольшой сквер.
Историческое здание продают за 1 рубль. Аукцион состоится 31 июля.
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