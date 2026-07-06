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Дом купца Баландина в Павлове продают за 1 рубль

Это одна из самых старинных построек в городе.

Источник: Нижегородская правда

Дом купца Баландина в Павлове выставили на торги. Это одна из самых старинных построек в округе — она появилась не позже 1788 года, рассказали в АНО «АСИРИС».

Объект культурного наследия регионального значения находится по адресу: Ленина, д. 29.

Владельцами дома на протяжении XIX века до организации там училища были павловские крестьяне и купцы Баландин, Белозеров и Емельянов.

В 1857 году в здании было открыто первое в городе мужское училище, затем здесь размещался музей образцов промышленных изделий, а в 1907 году в стенах дома пояаилось Павловское городское четырёхклассное мужское училище.

С 1917 года до середины 1960-х годов в здании находилась одна из городских школ, затем до 1984 года — городской отдел народного образования.

Площадь дома составляет 718,7 кв. метров, перед зданием также находится небольшой сквер.

Историческое здание продают за 1 рубль. Аукцион состоится 31 июля.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Дом Рукавишникова на Большой Печерской улице в Нижнем Новгороде продали инвестору.