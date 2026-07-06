Схему движения 18 автобусов изменили в Воронеже из-за коммунальной аварии

В Воронеже в понедельник, 6 июля, изменили схему движения автобусных маршрутов в связи с перекрытием участка Московского проспекта на время устранения коммунальной аварии. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.
До снятия ограничения автобусы:
№ 5, 25, 37, 41, 90, 97 проследуют с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова и далее по маршрутам;
№ 9КА, 27, 46, 49, 69, 80, 94 — с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова, Московскому проспекту и далее по маршрутам;
№ 35, 77 — с Московского проспекта по улицам Беговой, Солнечной, Хользунова и далее по маршрутам;
№ 38 — с улицы Шишкова по улице Хользунова и далее по маршруту;
№ 40, 47 — с улицы Генерала Лизюкова по Московскому проспекту (разворот у дома № 91 по Московскому проспекту) и далее по маршрутам.
Также в связи с отключением контактной сети приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 99.
Отметим, что кроме перекрытия участка Московского проспекта, закрыт также въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова.