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В Свердловской области стартовал второй этап зачисления в первые классы

Второй этап зачисления в первые классы продлится до 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с 6 июля 2026 года стартовал второй этап записи детей в первые классы. Если во время первого этапа родители могли подать документы лишь в школы по месту жительства, то теперь можно выбрать любое учреждение, где остались свободные места.

— В первый класс принимаются дети в возрасте не младше 6,5 лет и не старше 8 лет. Подать заявление можно несколькими способами: через Госуслуги, лично в образовательной организации или направив документы заказным письмом, — пояснили в региональном департаменте информационной политики.

Второй этап приема заявлений продлится до 5 сентября.

Отмечается, что в предстоящем учебном году школы ожидают около 41 тысячи первоклассников, почти половина из которых будут обучаться в Екатеринбурге. Всего для ребят подготовлены 978 учреждений. Из них 914 — муниципальные, 49 — государственные. Остальные 15 школ являются частными.