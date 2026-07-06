Нижегородские «Поезда здоровья» совершили 125 выездов за полгода

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко подвели итоги работы передвижных диагностических комплексов за первое полугодие 2026 года. С января по июнь медики совершили 125 выездов в различные муниципалитеты региона. Помощь специалистов получили около 22 тысяч человек: им провели более 37 тысяч врачебных консультаций и около 73 тысяч лабораторных и инструментальных исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.