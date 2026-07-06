В Ростове семьи соревновались в пилотировании дронов и оказании первой помощи

Параллельно прошел спортивный фестиваль «Семейная команда». В нем участвовали еще около 200 человек. Конкурсанты бегали, прыгали, отжимались, делали упражнения на гибкость. Лидерами стали Лукьянченко из Сальского района. А после соревнований родители и дети мастерили поделки и рисовали сувениры.