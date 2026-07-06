Почти тысяча мест: Юрий Шалабаев рассказал о строительстве пяти новых детских садов в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем аккаунте в мессенджере MAX подтвердил, что социальные обязательства остаются абсолютным приоритетом для городской администрации вне зависимости от внешних обстоятельств. В настоящее время в столице Приволжья одновременно возводятся пять новых детских садов — строительные работы ведутся в Советском, Автозаводском и Кстовском районах. Новые учреждения позволят обеспечить местами почти тысячу юных нижегородцев.
По словам мэра, строительство находится на особом контроле городских властей. На объектах в ЖК «Торпедо», ЖК «Зенит» и в деревне Черемисское работы идут опережающими темпами: здания уже полностью готовы под отделку, специалисты монтируют окна, занимаются кровлей, фасадными работами и прокладкой инженерных коммуникаций.
На площадках по улице Ванеева и в жилом комплексе «Новая Кузнечиха» этап возведения несущих конструкций завершен на 100%. Подрядчики перешли к устройству гидроизоляции, а также приступили к кладке наружных стен и межкомнатных перегородок.
Юрий Шалабаев подчеркнул, что каждый новый детский сад проектируется как современное многофункциональное пространство. Помимо образовательной функции, особое внимание уделяется организации качественного питания, созданию условий для занятий спортом и творчеством, а также внедрению современных направлений развития, включая работу с компьютерами.
Ранее сообщалось, что 30 детсадов, 12 школ и 5 поликлиник планируется построить в Нижегородской области по КРТ.