Почти тысяча мест: Юрий Шалабаев рассказал о строительстве пяти новых детских садов в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем аккаунте в мессенджере MAX подтвердил, что социальные обязательства остаются абсолютным приоритетом для городской администрации вне зависимости от внешних обстоятельств. В настоящее время в столице Приволжья одновременно возводятся пять новых детских садов — строительные работы ведутся в Советском, Автозаводском и Кстовском районах. Новые учреждения позволят обеспечить местами почти тысячу юных нижегородцев.