Охотинспектор Княгининского округа обнаружил в лесу гнездо с выводком соловья

Специалисты напомнили, что сейчас продолжается сезон слётков — так называют птенцов, которые покидают гнёзда, ещё не научившись летать. Они уже почти полностью оперились, хорошо бегают и прыгают, но еще не умеют уверенно держаться в воздухе. Обычно такие птенцы сидят в траве.