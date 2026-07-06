Охотинспектор Княгининского округа обнаружил в лесу гнездо с выводком соловья

В Княгининском округе охотинспектор во время патрулирования территории обнаружил гнездо с выводком соловья. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области в своем макс-канале.
Специалисты напомнили, что сейчас продолжается сезон слётков — так называют птенцов, которые покидают гнёзда, ещё не научившись летать. Они уже почти полностью оперились, хорошо бегают и прыгают, но еще не умеют уверенно держаться в воздухе. Обычно такие птенцы сидят в траве.
«Категорически не рекомендуется трогать слётков руками, исключение составляют лишь случаи, когда жизни птенца угрожает непосредственная опасность», — говорится в сообщении.
Признаками того, что птице требуется помощь, служат наличие травм, неестественное положение тела или невозможность осуществлять полёт. Иногда нужно всего лишь обеспечить птице доступ к воде или просто оставить её в покое.
Для оказания помощи диким животным в бедственном положении можно позвонить по следующему номеру: 8‑831‑433‑22‑11.
Напомним, что охотинспектор встретил барсука во время патрулирования в Воротынском округе.