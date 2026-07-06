Живём не в Японии: чиновники объяснились за глухие пробки в центре Волгограда

— Изначально мы так и планировали. Однако, чтобы вы понимали, корректировка схемы движения — это не только решение администрации. Своё мнение высказывают и представители Госавтоинспекции. После того как нам было указано, что мы живём не в Японии и даже не в Англии, а в России, мы вынуждены были от этой идеи отказаться. Поэтому и появился на свет тот проект, который и был внедрён.