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19-летняя студентка ННГУ скончалась после остановки сердца в Египте

19-летняя студентка ННГУ имени Лобачевского скончалась после остановки сердца в Египте.

Источник: Живем в Нижнем

19-летняя студентка ННГУ имени Лобачевского скончалась после остановки сердца в Египте. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Девушка улетела на отдых 18 июня, спустя некоторое время ей стало плохо. После остановки сердца студентку экстренно госпитализировали.

Несколько дней она провела в реанимации местной больницы в состоянии комы. Родные девушки собирали средства для того, чтобы транспортировать ее в Россию. Утром 6 июля стало известно, что врачам не удалось спасти пациентку. К сожалению, болезнь прогрессировала слишком стремительно.

Напомним, доцент кафедры теоретической механики ННГАСУ Алла Баранова скончалась на 88-м году жизни 28 июня.