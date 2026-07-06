19-летняя студентка ННГУ скончалась после остановки сердца в Египте

19-летняя студентка ННГУ имени Лобачевского скончалась после остановки сердца в Египте. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Девушка улетела на отдых 18 июня, спустя некоторое время ей стало плохо. После остановки сердца студентку экстренно госпитализировали.
Несколько дней она провела в реанимации местной больницы в состоянии комы. Родные девушки собирали средства для того, чтобы транспортировать ее в Россию. Утром 6 июля стало известно, что врачам не удалось спасти пациентку. К сожалению, болезнь прогрессировала слишком стремительно.
Напомним, доцент кафедры теоретической механики ННГАСУ Алла Баранова скончалась на 88-м году жизни 28 июня.