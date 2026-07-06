19-летняя студентка ННГУ скончалась после остановки сердца в Египте

Несколько дней она провела в реанимации местной больницы в состоянии комы. Родные девушки собирали средства для того, чтобы транспортировать ее в Россию. Утром 6 июля стало известно, что врачам не удалось спасти пациентку. К сожалению, болезнь прогрессировала слишком стремительно.