Нижегородцам объяснили, почему цены на жилье в новостройках не снижаются

Прежде чем приступить к работам на строительной площадке, специалисты в течение 1,5−3 лет готовят проект и согласовывают документацию. Из них год отводится на план планировки и межевания территории, даже если проект реализуется в рамках программы КРТ. При этом далеко не каждый застройщик попадает в эту программу с первого раза, так как требуется верно подготовить документы для регионального штаба.