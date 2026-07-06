Нижегородцам объяснили, почему цены на жилье в новостройках не снижаются

Большинство нижегородцев не могут позволить себе купить жилье в новостройках, поэтому предпочитают улучшать уже имеющиеся жилищные условия. Об этом рассказала директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева в беседе с ИА «Время Н».
По словам эксперта, в ближайшее время цены квартир в нижегородских новостройках не упадут. В целом по стране они ежегодно растут. Это связано с удорожанием стройматериалов и высокой стоимостью земельных участков на аукционах.
Чаще всего люди опасаются брать ипотечные кредиты из-за нестабильной ситуации на рынке труда. Многие боятся сокращений или просто не имеют достаточных финансовых возможностей.
Романчева также добавила, что застройщиков обременяет необходимость социальной инфраструктуры. Так, например, при строительстве двух крупных жилых домов можно построить детсад на 800 мест. Со школами ситуация обстоит сложнее, так как они не всегда убираются на выделенный земельный участок.
Прежде чем приступить к работам на строительной площадке, специалисты в течение 1,5−3 лет готовят проект и согласовывают документацию. Из них год отводится на план планировки и межевания территории, даже если проект реализуется в рамках программы КРТ. При этом далеко не каждый застройщик попадает в эту программу с первого раза, так как требуется верно подготовить документы для регионального штаба.
По данным статистики, за первое полугодие 2025 года в Нижегородской области было сделано достаточно мало сделок с недвижимостью. Однако за ноябрь-декабрь люди приобрели нового жилья больше, чем за все предыдущие месяцы года. Это было связано с ужесточением условий по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в России расширят программу кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми.