Артист нижегородского балета из Японии получил право на проживание в РФ

Нижегородская полиция выдала артисту балета из Японии разрешение на временное проживание в России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Дзеутаро Каназаси переехал в Россию в 2012 году для обучения балетному искусству. Он жил в Москве, Красноярске, Самаре, Саратове. Уже более трех лет японец выступает в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета.
В 2023 году он заключил брак с россиянкой Елизаветой — балериной того же театра. У пары есть сын. Дзеутаро Каназаси рассказал, что чувствует себя в России комфортнее, чем на родине.
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