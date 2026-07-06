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Ветеран СВО из Нижнего Новгорода реализует проекты помощи людям

После возвращения с фронта Александр Курицын смог пройти обучение в МГИМО по программе профессиональной переподготовки для ветеранов СВО.

Житель Нижнего Новгорода Александр Курицын отправился на специальную военную операцию по мобилизации осенью 2022 года. Более двух лет он провел на передовой, командовал разведывательным взводом, пережил три ранения, а после возвращения домой начал новую главу своей жизни — теперь он помогает ветеранам, занимается общественной деятельностью и реализует социальные проекты.

Сегодня Александр возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО в Московском районе Нижнего Новгорода, помогает бывшим военнослужащим с реабилитацией, оформлением документов и трудоустройством, участвует в сборе гуманитарной помощи, проводит уроки мужества и развивает проекты для детей.

По словам ветерана, после возвращения с фронта большую поддержку ему оказал фонд «Защитники Отечества». Благодаря этому он смог пройти обучение в МГИМО по программе профессиональной переподготовки для ветеранов СВО, продолжить образование и найти новые возможности для служения людям.

Почему детские письма с передовой он хранит до сих пор, как изменила его специальная военная операция и почему сегодня у него практически не остается свободного времени — читайте в большом материале Юлии Поляковой на сайте «Нижегородской правды».