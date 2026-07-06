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В ЦПКиО Волгограда у дикой утки родились девять утят

В Волгограде появилось первое пернатое семейство.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда появилось пернатое семейство. Дикая утка высидела девять малышей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию ЦПКиО.

Еще 17 июня сотрудники службы благоустройства заметили на озере с катамаранами гнездо. Утка облюбовала укромный островок посреди воды, спрятанный в зелени, и отложила яйца. А уже на днях на свет появились девять пушистых утят. Малыши очень активные, но держатся осторожно — далеко от мамы не отплывают. Однако пернатое семейство уже успело совершить небольшую прогулку по парку. Утка с утятами перебралась от озера с черепахами к более просторному озеру «Лагуна». Вероятно, это не последняя их экскурсия.

Администрация парка просит горожан не беспокоить уток во время прогулки и не подходить к ним слишком близко.

Это не первое потомство в ЦПКиО. Ранее в деревне «Альпаково» родились кролики, козочки и малыш альпаки по кличке Криа. Все они уже живут в общих вольерах и ждут в гости волгоградцев.