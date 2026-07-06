В ЦПКиО Волгограда у дикой утки родились девять утят

Еще 17 июня сотрудники службы благоустройства заметили на озере с катамаранами гнездо. Утка облюбовала укромный островок посреди воды, спрятанный в зелени, и отложила яйца. А уже на днях на свет появились девять пушистых утят. Малыши очень активные, но держатся осторожно — далеко от мамы не отплывают. Однако пернатое семейство уже успело совершить небольшую прогулку по парку. Утка с утятами перебралась от озера с черепахами к более просторному озеру «Лагуна». Вероятно, это не последняя их экскурсия.