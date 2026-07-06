100-летие отмечает жительница Нижнего Новгорода Анна Галкина

Анна Александровна родилась 3 июля 1926 года в селе Ежовка Мордовской АССР в многодетной семье. После окончания школы она поступила в Горьковский техникум советской торговли. Получив образование, работала экономистом, а затем возглавила плановый отдел «Гормебельхозторга». Общий трудовой стаж нижегородки превышает 40 лет, за многолетний добросовестный труд ей было присвоено звание «Заслуженный работник торговли».