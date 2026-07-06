100-летие отмечает жительница Нижнего Новгорода Анна Галкина

Жительница Советского района Нижнего Новгорода, ветеран Великой Отечественной войны Анна Галкина отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.
Анна Александровна родилась 3 июля 1926 года в селе Ежовка Мордовской АССР в многодетной семье. После окончания школы она поступила в Горьковский техникум советской торговли. Получив образование, работала экономистом, а затем возглавила плановый отдел «Гормебельхозторга». Общий трудовой стаж нижегородки превышает 40 лет, за многолетний добросовестный труд ей было присвоено звание «Заслуженный работник торговли».
В 1952 году Анна Александровна вышла замуж. В браке, который продлился более полувека, супруги воспитали двоих детей. Сегодня у юбилярши трое внуков и трое правнуков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в возрасте 104 лет скончалась участница Великой Отечественной войны Ефимия Репетилова из Нижнего Новгорода. Она была последним ветераном ВОВ из Ленинского района.