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100-летие отмечает жительница Нижнего Новгорода Анна Галкина

Общий трудовой стаж нижегородки превышает 40 лет.

Жительница Советского района Нижнего Новгорода, ветеран Великой Отечественной войны Анна Галкина отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Анна Александровна родилась 3 июля 1926 года в селе Ежовка Мордовской АССР в многодетной семье. После окончания школы она поступила в Горьковский техникум советской торговли. Получив образование, работала экономистом, а затем возглавила плановый отдел «Гормебельхозторга». Общий трудовой стаж нижегородки превышает 40 лет, за многолетний добросовестный труд ей было присвоено звание «Заслуженный работник торговли».

В 1952 году Анна Александровна вышла замуж. В браке, который продлился более полувека, супруги воспитали двоих детей. Сегодня у юбилярши трое внуков и трое правнуков.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в возрасте 104 лет скончалась участница Великой Отечественной войны Ефимия Репетилова из Нижнего Новгорода. Она была последним ветераном ВОВ из Ленинского района.