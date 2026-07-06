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МЧС России построит новый крупный спасательный центр в Крыму

Аналогичный объект работает в Запорожской области с 2024 года.

Источник: МЧС РФ

МЧС России планирует построить новый крупный спасательный центр в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков осмотрел участок для строительства спасцентра в Калининградской области. Его площадь составляет 250 тысяч квадратных метров. Строительство центра позволит укрепить материально-техническую базу МЧС, а также обеспечить более эффективное реагирование на различные ЧП.

«В рамках расширения такой же спасательный центр планируется построить в Крыму и в Калининграде», — сообщил Куренков.

Аналогичный объект уже работает в Запорожской области. Этот центр построили в 2024 году.

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