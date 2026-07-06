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«Поезда здоровья» в Нижегородской области: 125 выездов и 22 тысячи пациентов за шесть месяцев 2026 года

Проведено более 37 тысяч врачебных консультаций и около 73 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.

Источник: Время

В первом полугодии 2026 года «Поезда здоровья» Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко совершили 125 выездов в муниципалитеты области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В ходе выездов медицинскую помощь получили около 22 тысяч человек: проведено более 37 тысяч врачебных консультаций и около 73 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.

Мобильно‑диагностические комплексы преимущественно работают в небольших населённых пунктах, куда людям затруднительно добираться до районных центров. Основные условия выезда — возможность подключения модулей к электропитанию и наличие подходящего помещения для приёма пациентов. В больнице подчёркивают, что целевая аудитория выездов — пожилые и маломобильные граждане, для которых выезды приближают специализированную помощь и повышают её доступность.

Передвижные модули оснащены широким набором оборудования: выполняются 9 видов УЗИ, остеоденситометрия, флюорография, маммография, лабораторные исследования и ЭКГ. На приёмах чаще всего требовалась помощь кардиолога (более 6,6 тыс. консультаций), эндокринолога (свыше 5,7 тыс.) и невролога (около 5,5 тыс.).

По итогам полугодия врачи выявили более 4,5 тыс. новых случаев заболеваний, в том числе 52 подозрения на злокачественные новообразования; у 332 человек диагностированы заболевания сердечно‑сосудистой системы, у 223 — сахарный диабет. Всем пациентам даны рекомендации и назначено лечение.

Проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Глеба Никитина с 2018 года. График работы мобильно‑диагностических комплексов публикуется на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч нижегородцев обследовались в «Поездах здоровья» с начала года.