«Поезда здоровья» в Нижегородской области: 125 выездов и 22 тысячи пациентов за шесть месяцев 2026 года

Мобильно‑диагностические комплексы преимущественно работают в небольших населённых пунктах, куда людям затруднительно добираться до районных центров. Основные условия выезда — возможность подключения модулей к электропитанию и наличие подходящего помещения для приёма пациентов. В больнице подчёркивают, что целевая аудитория выездов — пожилые и маломобильные граждане, для которых выезды приближают специализированную помощь и повышают её доступность.