Эксперт напомнил о пользе прогулок для сердца и нервов

По словам специалиста, ходьба улучшает кровообращение, насыщает мышцы кислородом, помогает снять напряжение и восстановиться после умственной нагрузки. Кроме того, она тренирует сердечную мышцу, поддерживает сосуды, улучшает память и снижает риски, связанные с малоподвижным образом жизни, а также способствует снижению веса без интенсивных нагрузок, добавил Антонов.