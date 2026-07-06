Эксперт напомнил о пользе прогулок для сердца и нервов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Регулярные прогулки улучшают работу сердца и нервной системы, нормализуют сон и дают больше энергии, чем любые тонизирующие средства, рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов.
«Один из самых простых способов поддерживать здоровье без изнурительных тренировок — это прогулки. Они улучшают работу сердца, нервной системы, нормализуют сон и повышают уровень энергии лучше любой “таблетки от усталости”, — сказал Антонов в беседе с “Лентой.ру”.
По словам специалиста, ходьба улучшает кровообращение, насыщает мышцы кислородом, помогает снять напряжение и восстановиться после умственной нагрузки. Кроме того, она тренирует сердечную мышцу, поддерживает сосуды, улучшает память и снижает риски, связанные с малоподвижным образом жизни, а также способствует снижению веса без интенсивных нагрузок, добавил Антонов.
Специалист советует гулять ежедневно минимум 20−30 минут в спокойном темпе, а при хорошем самочувствии чередовать обычную ходьбу с более быстрой для дополнительной пользы сердцу и сосудам.