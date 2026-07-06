Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Калининграде

Самый большой доход зафиксировали у сотрудников банковской и финансовой сфер.

Самые высокие зарплаты в Калининграде в первом квартале 2026 года получали сотрудники банков и финансовой сферы. Такие данные публикуют в исследовании РИА Новости.

Для составления рейтинга специалисты изучили зарплаты в разных отраслях городов России в первом квартале 2026 года. Эксперты проанализировали доход постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах, где занято не менее 3% работников региона.

По данным исследования, в среднем сотрудники банков в Калининграде зарабатывают 181 тысячу рублей в месяц. С такими показателями город занял 20 место в рейтинге.

В 2025 году отрасль банков и финансовых услуг также признали самой высокооплачиваемой в Калининграде. Тогда средний доход сотрудников этой сферы оценивали в 121 тысячу рублей в месяц.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше