Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Калининграде

Самые высокие зарплаты в Калининграде в первом квартале 2026 года получали сотрудники банков и финансовой сферы. Такие данные публикуют в исследовании РИА Новости.
Для составления рейтинга специалисты изучили зарплаты в разных отраслях городов России в первом квартале 2026 года. Эксперты проанализировали доход постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах, где занято не менее 3% работников региона.
По данным исследования, в среднем сотрудники банков в Калининграде зарабатывают 181 тысячу рублей в месяц. С такими показателями город занял 20 место в рейтинге.
В 2025 году отрасль банков и финансовых услуг также признали самой высокооплачиваемой в Калининграде. Тогда средний доход сотрудников этой сферы оценивали в 121 тысячу рублей в месяц.