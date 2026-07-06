«Мы готовы принять конструктивную критику»

— Действительно, это был тяжелый психологический удар для футболистов. Но в целом, похоже, они пережили неудачу. Пока, по крайней мере, это на подготовке и настрое на сезон отрицательно не сказывается. Может, конечно, в ходе игр всплыть некая неуверенность, но постараемся быть к этому готовы. Психология — вещь в спорте тонкая, но без поражений не бывает побед. Надо иметь характер, чтобы двигаться дальше. Сделаем упор на то хорошее, что было в прошлом сезоне, и попробуем это закрепить. Повторения подобной ситуации постараемся не допустить.