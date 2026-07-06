Народные приметы на 7 июля: чего нельзя делать в ночь на Ивана Купалу?

В ночь на 7 июля наши предки отмечали один из старейших языческих праздников. Иван Купала — время, когда стираются границы между реальным и фантастическим, можно встретиться с потусторонними силами, заглянуть в будущее или влюбить в себя любого человека, а также разбогатеть и исполнить самое заветное свое желание. Изначально считалось, что купальская ночь знаменует собой торжество жизни над смертью, так как соответствовала дате летнего равноденствия. Однако, позже в народном календаре ее «связали» с христианским праздником — Рождеством Иоанна Крестителя, а далее и вовсе перенесли на две недели вперед из-за смены календарей.