Народные приметы на 7 июля: чего нельзя делать в ночь на Ивана Купалу?

В ночь на 7 июля наши предки отмечали один из старейших языческих праздников. Иван Купала — время, когда стираются границы между реальным и фантастическим, можно встретиться с потусторонними силами, заглянуть в будущее или влюбить в себя любого человека, а также разбогатеть и исполнить самое заветное свое желание. Изначально считалось, что купальская ночь знаменует собой торжество жизни над смертью, так как соответствовала дате летнего равноденствия. Однако, позже в народном календаре ее «связали» с христианским праздником — Рождеством Иоанна Крестителя, а далее и вовсе перенесли на две недели вперед из-за смены календарей.
Сегодня мы расскажем о традициях и запретах Ивана Купалы и выясним, как вести себя 7 июля, чтобы избежать бед и обрести счастье.
Народные приметы на 7 июля: что нельзя делать.
У наших предков купальская ночь была связана с рядом обычаев и особых правил. Строго-настрого запрещалось заходить в воду в одиночку. Согласно давним поверьям, в это время стоит опасаться русалок, которые могут и на дно утащить.
Не разрешалось гулять по лесу без компании. Иван Купала — ночь, когда духи становятся особенно сильными. В частности, Леший может запросто заманить человека в чащу, откуда тот не выберется уже никогда.
В старину в ночь с 6 на 7 июля никто не спал. Лечь в кровать можно было только после рассвета, когда нечисть, ведьмы и колдуны угомонятся.
Нельзя грустить и жаловаться на жизнь. Так можно удачу на целый год отпугнуть.
Не стоит поднимать что-либо с земли. Даже если заметите ценную вещь или деньги, лучше пройти мимо: на них может быть порча.
Если верите в приметы, избегайте ссор и сквернословия 7 июля. Поругавшись с другом или соседом, рискуете нажить себе врагов.
Женщинам в этот день не рекомендуется сплетничать, а то зубы заболят. Мужчинам мудрецы на Руси не советовали выходить на охоту, ведь вместо зайца или перепела можно было случайно поймать нечисть, а вместе с ней — множество бед и проблем.
Также 7 июля наши пращуры опасались собирать лекарственные растения, грибы и ягоды, веря, что в этот день они становятся ядовитыми и даже смертельно опасными.
Не подходит Иван Купала и для изменения прически. Того, кто решит подстричься, в давние времена пугали тем, что он жизнь свою укоротит вместе с волосами.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 7 июля: что можно делать.
В купальскую ночь люди на Руси встречались у водоемов и разжигали большие костры. У них было принято собираться большими компаниями, а решивших остаться дома во время празднования могли даже заподозрить в колдовстве.
Костры в давние времена носили ритуальный характер. Через пламя прыгали, вокруг него водили хороводы, в огонь бросали обрядовые предметы — как символ очищения и обновления. Известно, что наши предки могли «рассказывать» костру о своих горестях, надеясь, забыть о них навсегда.
Обязательной частью праздника Ивана Купалы несколько столетий назад считалось умывание. Люди старались окунуться в воду до заката, чтобы не встретиться с русалками. Походы в баню также приветствовались.
Еще одна старинная традиция даты — гадание. Чаще всего этим занимались девушки на выданье. Они плели венки и бросали их в реку, внимательно наблюдая за их «поведением». Если веночек уплывал, та, что его сделала, может надеяться на скорое замужество.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 7 июля.
Если в купальскую ночь нет ветра, на улице тихо и тепло, год окажется особенно урожайным.
Яркие звезды обещают обилие грибов и ягод в лесах.
Круги около луны могут указывать на ухудшение погоды.
Если ночное небо заволокли тучи, стоит готовиться к ненастью.
Утром на траве много росы? Огурцов будет больше обычного.
Если день и ночь кузнечики стрекочут, не унимаются, июль окажется очень жарким.
Именинники 7 июля.
В этот день именины отмечают Антон, Иван, Никита и Яков.