Езда на интуиции: на Преголе блогер ради красивого видео едва не утопил детей на байдарке

Полная версия видео есть в распоряжении редакции «Клопс», а также в соцсетях блогера. Готовы предоставить запись сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам, чтобы они оценили действия как самого нарушителя, так и тех, кто доверил ему управление катером.