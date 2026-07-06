На торги выставили имущество компаний из дела экс-начальника орловского УГИБДД

В марте 2025 года Советский райсуд Орла признал Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. В июле областной суд смягчил наказание, исключив из него штраф.